Bellucci-O’Connell in tv | data orario canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Mattiase la vedrà contro Christophernel match valido per ildegli US. Prima storica vittoria in uno Slam per il giocatore di Busto Arsizio, capace di sconfiggere Wawrinka e avvicinarsi notevolmente alla top 100. E visto lo straordinario momento di forma che sta attraversando può sognare il terzo. Il suo prossimo avversario sarà infatti l’australiano, che ha eliminato un Jarry in crisi di risultati (7 ko di fila). Pernon sarà facile, ma neppure impossibile. E la posta in palio, ovvero un terzocontro – con ogni probabilità – Jannik Sinner potrebbe rappresentare uno stimolo in più. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 29 agosto alle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva degli Usè affia Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch.