Barbiere degli orrori a Napoli | taglio di capelli tra lamette insanguinate e blatte

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024)dia soli 5 euro, ma col rischio di beccarsi qualche malattia o qualche infezione. Tutto questo capita in un bugigattolo ain via Ranieri, in prossimità della stazione di Piazza Garibaldi, dove un tunisino aveva aperto un barber shop ma senza alcuna autorizzazione né rispetto delle più banali norme igienico-sanitarie. IlGli agenti dell’Unità Operativa I.A.E.S., guidata dal Comandante Maggiore Gabriele Salomone, stavano svolgendo dei controlli sul territorio nell’ambito dell’attività di repressione dei reati ambientali e contro il patrimonio nell’area della Maddalena, quando hanno notato un barber shop aperto da poco. Gli agenti si sono insospettiti per i prezzi decisamente stracciati e fuori mercato: ildeia soli 5 euro.