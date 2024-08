Barbara d’Urso nasce il suo Pomeriggio Nove? Ecco quando andrà in onda

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 29 agosto 2024) C’è grande attesa per il ritorno disul piccolo schermo televisivo. In occasione di un evento estivo agli inizi della stagione, la conduttrice aveva fatto sapere di essere pronta a tornare alla conduzione su un altro canale, precisamente “un numero più lontano sul telecomando”. Dopo alcune settimane di silenzio è spuntata la voce dell’approdo al, la cui emittente sembra voler puntare anche su di lei per la fascia pomeridiana.appunto, ma la partenza non avverrà subito a quanto pare.? Da oltre un anno lontano dalla televisione,è pronta a riprendersi finalmente ciò che le hanno tolto. Si è parlato tanto del suo futuro: dalla Rai a Sky fino a Discovery. Tante smentite fino alla possibile verità conche sembrerebbe essere la sua prossima casa.