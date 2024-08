Avellino | è ufficiale l’acquisto di Enrici i dettagli dell’accordo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPatrickè ufficialmente un nuovo calciatore dell’. Il classe 2001, dopo una lunga trattativa con il Taranto, si è legato al club irpino fino al giugno del 2027. Il difensore ha raggiunto nel pomeriggio il Partenio-Lombardi (clicca qui per il video). IL COMUNICATO. “L’U.S.1912 comunica di aver acquisito dal Taranto Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Patrick. Nato a Cuneo il 2 maggio 2001 il difensore piemontese ha firmato con il club un contratto triennale. Cresciuto tra le giovanili di Pro Vercelli e Torino, in carriera ha indossato le maglie di Sambenedettese, Lecco e Taranto. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 126 presenze, divise tra serie C, Coppa di C e playoff di serie C. Benvenuto in Irpinia Patrick”.