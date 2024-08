Anticipazioni Uomini e Donne | Ida Platano Nuovamente Tronista!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 29 agosto 2024): Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio saranno i nuovi tronisti. Torna anche Ida comee Mario nel Trono Over! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, la prima della nuova edizione 2024/2025, che farà compagnia al pubblico per tutta la nuova stagione televisiva. Al centro dell’attenzione ci sono stati i nuovi tronisti, di cui due sono due vecchie conoscenze della trasmissione. Spazio poi anche al ritorno di alcuni volti del Trono Over.: Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio sono i tronisti della nuova edizione! Comincia una nuova edizione di. Dopo lo stop estivo, Maria De Filippi e gli altri protagonisti sono tornati in studio per registrare la prima puntata in assoluto della nuova edizione 2024/2025.