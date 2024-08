Alla Mostra del Cinema di Venezia | Non avevo mai cantato prima nemmeno al karaoke Con Maria Callas condivido la vulnerabilità

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 29 agosto 2024) Angelina Jolie brilla acomes nel nuovo film di Pablo Larraínè in fermento per l’eccitazione che suscita Angelina Jolie al Lido, non solo nei panni di se stessa ma anche nella sua potente interpretazione dell’iconicas nell’ultimo film di Pablo Larraín. In gara al prestigioso festival, questo film dà vita agli ultimi giorni della leggendaria cantante lirica, catturando l’essenza sia della diva che della donna dietro il nome. Uno sguardo agli ultimi giorni dis In, come è opportunamente intitolato il film, la narrazione si concentra sugli ultimi giorni intimi e toccanti dis, scomparsa all’età di 53 anni il 16 settembre 1977.