Uova ritirate per rischio di contaminazione batteriologica Alcuni lotti venduti nei supermercati | ecco i marchi interessati

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono 31 i richiami aidifresche da allevamento a terra diramati dal Ministero della Salute dopo i controlli effettuati, a scopo cautelativo, per ildi, in particolare da salmonella. A riportarlo è proprio il sito web del Ministero, nella apposita sezione dedicata ai richiami, dove sono anche riportati i numeri deidalbatteriologico e dai richiami da parte del produttore, ovvero Cascina Italia spa (stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo). Tra icoinvolti vi sono Cascina Italia, Smart (vendute da Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (vendute a Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo. Ledal commercio sono state vendute in punti vendita in tutta Italia.