Ultimo saluto allo storico presidente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il suo sogno era il nuovo Palaginnastica, una sede finalmente adeguata per gli atleti della Pro Patria Ginnastica, fucina di campioni: Rosario Vadalà (nella foto) non vedrà quel sogno realizzato, lodella società è scomparso a 77 anni, nella serata di domenica. Ieri pomeriggio a Busto Arsizio nella basilica di San Giovanni Battista gremita si sono tenuti i funerali alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, di alcuni consiglieri comunali e degli atleti che hanno accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa. "Nella vita – ha detto nell’omelia don Giuseppe Colombo – ci sono persone che assomigliano a quelle fontane d’acqua fresca che si trovano in montagna quando siamo assetati. Rosario è stata una di queste persone, capace di insegnarci tante cose".