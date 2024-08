Tagli agli sconti fiscali | in gioco 100 miliardi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono la croce di ogni governo. All’approssimarsi dell’appuntamento con la manovra economica, torna in ballo il tema delle tax expenditures. Per far quadrare i conti ed evitare di mettere nuove tasse, il bacino a cui attingere è quello delle spese, un complesso di detrazioni, deduzioni,vari, note anche come tax expenditures, concessi negli anni spesso come mancette elettorali e che pesano come macigni sui conti pubblici. La scommessa è fare un’operazione chirurgica,ando lì dove non si scatenano eccessivi mal di pancia da parte delle categorie interessate e beneficiate. Si tratta quindi di individuare quelle piccole speseche non pesano più di 10 milioni di euro ma possono comunque portare un po’ di ossigeno al bilancio dello Stato evitando di cadere nelle sabbie mobili delle maggiori imposte.