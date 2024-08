Stefano De Martino pronto al debutto con Affari tuoi su Rai 1

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Dealcon l’access prime time di Rai 1: ecco tutte le novità della nuova edizione dell’amato game show, in onda dal Teatro delle Vittorie Da lunedì 2 settembre torna il grande successo dell’access prime time di Rai 1:, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Grande novità la conduzione: alla guida del celebre gioco dei pacchi, infatti, ci sarà, per la prima volta,De, al suocome conduttore sulla rete ammiraglia Rai. Il game show, in onda dal Teatro delle Vittorie, apre, quindi, la stagione televisiva iniziando a far compagnia al pubblico, tutti i giorni alle 20:40, sin dalla prima settimana di settembre.