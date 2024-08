Serie B 2024 25 terza giornata | vittorie casalinghe per Juve Stabia e Cesena pari a Cosenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Termina con i tre posticipi ladella/25. Vinconorispettivamente con Mantova e Catanzaro,a reti bianche trae Spezia al Marulla. Vespe che grazie ai tre punti volano in testa alla classifica assieme alla Reggiana (7 punti), seguiti proprio dalche sale a 6. Spezia che con il punto guadagnato in trasferta rimane aggrappato alla zona playoff a 5 punti mentre ilsale a 4. Al Manuzzi dila gara è sin da subito indirizzata in favore dei padroni di casa, che fanno valere la loro corsa e il loro coraggio spinti dal tifo incessante degli oltre 10 mila presenti. Reti di Kargbo al 18? e Adamo al 47?. Nel finale annullato con il var un gol al Catanzaro per posizione irregolare.