San Basilio Donna colpita da un fulmine mentre passeggia con il cane

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’incidente è avvenuto a Sandurante un temporale, laè in buone condizioni CRONACA DI ROMA – ROMA NOTIZIE Durante il violento temporale che si è abbattuto ieri su Roma, unadi 45 anni è statada unva con il suoin via Leibniz, nel quartiere San. La, di nazionalità italiana, è stataal piede e immediatamente soccorsa dai sanitari, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I. Nonostante la gravità dell’incidente, le condizioni della 45enne non destano preoccupazioni. Fonti ospedaliere riferiscono che laè in buone condizioni e potrebbe essere dimessa già oggi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia per effettuare i primi rilievi.