Re Carlo ultime notizie | forse tempi maturi per il grande gesto con o senza Meghan

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le due narrazioni che circolano attorno a Ree al suo rapporto con il figlio Harry offrono due visioni contrastanti di un monarca diviso tra il cuore e la corona. Da un lato, una visione emotiva e personale dipinge unprofondamente toccato dalla separazione con Harry, desideroso di riunirsi al figlio nonostante la preingombrante diMarkle. Dall’altro, emerge un Re pragmatico e strategico, pronto a focalizzare le energie sul futuro della monarchia e su una nuova generazione di reali, lasciando i Sussex ai margini. Un re padre in cerca di riconciliazione L’Express ci propone una visione di un Referito dal distacco di Harry e, avvenuto nel 2020, e di un Harry che vorrebbe riconciliarsi. All’interno dei dorati corridoi di Buckingham Palace,sembra muoversi più come un padre che come un sovrano.