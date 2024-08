Prende il Covid incolpa un barista e lo minaccia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La madreile lui accusa il titolare di un bar del centro di essere stato la causa. Imbufalito si è presentato lunedì sera nel suo locale aggredendolo endolo di fargliela pagare. A sedare gli animi ci ha dovuto pensare la polizia che poco prima aveva ricevuto ben due chiamate alla centrale operativa della questura. Attorno alle 20 il primo a chiamare è stato l’aggressore, un 50enne italiano. "Mia madre ha preso il– avrebbe detto il 50enne – adesso vado a cercare chi è stato e faccio un casino". I poliziotti hanno raggiunto subito l’abitazione del facinoroso ma in casa non c’era nessuno. Nel frattempo è arrivata una seconda telefonata in centrale. Era il commerciante che chiedeva aiuto perché si era presentato un cliente al bar, in via Matteotti, che lova e lo aveva aggredito verbalmente. Era il 50enne, un habitué del locale.