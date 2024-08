Pavel Durov rilasciato dopo l’incriminazione 5 milioni di euro di cauzione e obbligo di presentarsi alla polizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)quattro giorni di fermo ele contestazioni del capo di imputazione, le autorità francesi hanno, il fondatore di Telegram arrestato la sera del 24 agosto, non appena sceso dal suo aereo privato sulla pista dell’aeroporto parigino di Le Bourget. Al top manager – nato in Russia e cittadino francese – sono state notificate le accuse preliminari per aver consentito presunte attività criminali sulla sua app di messaggistica. I magistrati hanno contestato le accuse preliminari mercoledì sera, gli hanno ordinato di pagare unadi 5die diin una stazione didue voltesettimana. L’indagato non può lasciare la Francia in attesa del processo. Si tratta quindi di una libertà condizionata.