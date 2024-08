Paralimpiadi l’esordio di Manuel Bortuzzo | Si chiude un lungo percorso percepisco di aver raggiunto l’apice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Qui a Parigi siun, provo delle belle sensazioni perchédi. Ho lavorato tanto e sono molto felice di essere qui, sinceramente non vedo l’ora di tuffarmi in acqua e provare a giocarmela”.hail suo sogno: gareggiare alle. Intervistato ai microfoni Ansa, l’atleta ha raccontato le sue emozioni per una prima volta che ricorderà per sempre, dopo uniniziato dopo l’incidente del 3 febbraio 2019. Il nuotatore paralimpico gareggerà il prossimo 2 settembre nei 100m rana della categoria SB4. I sogni di“Il sogno è sempre quello di mettersi al collo la medaglia d’oro ma bisogna anche essere realisti. A Parigi nuoterò al fianco di chi partecipa a queste competizioni da molti più anni di me e ha più esperienza.