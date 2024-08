Nubifragio nel Mandamento Spera | Pronti a dare sostegno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di Grottaminarda, Marcantonioha espresso profondo dispiacere e piena solidarietà nei confronti delle popolazioni delBaianese, duramente colpite da un violentoche ha devastato l’area nel pomeriggio di martedì. In un messaggio rivolto ai colleghi sindaci e ai cittadini dei comuni coinvolti, il primo cittadino ha voluto manifestare il suoe la sua disponibilità ad offrire ogni tipo di aiuto possibile. “Come Sindaco, come Consigliere Provinciale e come amico, esprimo la mia piena e sincera solidarietà e vicinanza ai miei colleghi Sindaci di Baiano, Sperone, Mugnano del Cardinale e a tutti i cittadini colpiti dal fortedi oggi pomeriggio, sommersi da acqua, fango e detriti”, ha dichiarato. “Per qualsiasi aiuto possibile resto a disposizione.