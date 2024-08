Miss Italia | domani la finale regionale a Sammichele di Bari Ospite Cristiano Malgioglio

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso daPuglia: C’è grande attesa per la finalissimadiche si terrà giovedì 29 agosto, ore 20.30. L’evento si terrà adi, centro dell’altopiano delle Murge che per folklore, patrimonio culturale ed enogastronomico ha avuto l’onore di rientrare tra I Borghi più belli d’e che già a febbraio ha ospitatoFrancesca Bergesio nei suoi tradizionali festini dello storico carnevale sammichelino. Nell’affascinante cornice di Piazza Vittorio Veneto verrà elettaPuglia 2024, la rappresentante per eccellenza della bellezza. Verranno assegnati anche i prestigiosi titoli diEleganza eMiluna, oltre alla fascia diSocial per il miglior reel realizzato nell’ambito dell’iniziativa “racconta l’”.