Madre trova il cadavere della figlia in casa | la scoperta choc dei carabinieri sul corpo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una terribile tragedia ha sconvolto il quartiere di Peretola a Firenze. Una donna di 51 anni è statata senza vita nel suo appartamento dalla, che non aveva sue notizie da circa tre giorni. Stamattina, lavittima, preoccupata per il prolungato silenzio, si è recata presso l’abitazionedonna nel quartiere periferico di Firenze. Una volta arrivata sul posto insieme aistazione di Peretola, la donna ha aperto la porta dicon le sue chiavi, facendo una macabra: ilesanime, stesa a terra nell’appartamento. >> Dimentica le chiavi a, torna indietro per rientrare e muore in modo atroce Immediatamente allertati, i militari dell’Arma hanno attivato i colleghiSezione Investigazioni Scientifiche per i rilievi del caso.