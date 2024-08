Mad Heidi | trama cast e curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 28 agosto 2024) MadsulNegli ultimi anni si è manifestata una certa tendenza nel riproporre alcuni racconti e personaggi particolarmente noti attraverso chiavi di lettura ben diverse da quelle per cui sono note. Sono così naticome Winnie the Pooh: Sangue e miele o The Mouse Trap, basato su un orrorifico Topolino. Un alto esperimento simile, che ha saputo ottenere un certo seguito, è Madispirato al noto romanzodi Johanna Spyri e che ripropone la celebre ragazzina dei monti come una letale guerriera. Ilsi configura dunque come una continua follia “alla Quentin Tarantino“, con esplosioni, sangue, combattimento e chi più ne ha più ne metta. Un’opera del genere ha naturalmente da subito attratto una nutrita schiera di interessanti, divenendo in breve un piccolo cult.