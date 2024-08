LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Baiocchi in finale nei 1500! Bene Sioli e Saraceni Valensin e Gilberto nelle semifinali dei 400

Leggi tutta la notizia su oasport

23.43: La cinese Han vola in testa al disco con 57.57 23.42: L'australiana Rakiwasa va al comando del disco con 54.92 23.39: La cinese Huang in testa al lancio del disco con 54.33, seconde a pari merito la venezuelana Febres e la statunitense Garland con 49.47 23.38: Demontis supera 4.80 al primo tentativo 23.35: Vince l'australiano Myers con 3'41?32, secondo il marocchino Khchina, terzo il norvegese Fjeld Halvorsen, quarto, quinto l'ugandese Sande 23.34: NICOLA! Grandedell'azzurro che scala posizioni e con il record personale strappa il quarto posto che significa qualificazione allacon 3'43?83 23.30: Nell'asta non sono entrati in gara il greco Kriaras e lo svizzero Imsand. Già eliminato Pohlak 23.28: C'è l'azzurro Nicolaal via della terza batteria dei