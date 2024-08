Le imbarazzanti giustificazioni di Zuckerberg sul Covid

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 ago – Mark, per gli amici “Riccardo cuor di leone”. Siamo ovviamente sarcastici. Solo così si possoare le ultime,esternazioni del numero uno di Meta sulla pandemia del coronavirus.improvvise da chi pubblicamente aveva fatto non solo censura sull’argomento, ma era stato in prima fila nell’affermare la sua piena aderenza al messaggio dominante. E cosìquasi “chiede scusa” sule su ciò che è avvenuto su Facebook in quegli anni in termini di censura. Non vogliamo parlare di scuse? Benissimo, chiamiamolo scaricabarile.e l’imbarazzante giustificazione sulSolito sentimento contrastato: ridere o piangere? Prendendo la vita alla leggera, certamente, la questione può strappare un sorriso.