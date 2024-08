La dolce dedica in tre lingue di Dove Cameron per Damiano David

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la cantante e attricee il frontman dei Måneskin; recentemente l’ex stellina di Disney Channel ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un carousel di foto, tra cui compaiono anche alcune immagini diimpegnato nei concerti con la sua band e l’ultima che li vede teneramente abbracciati, con il cantante che bacia la pancia della compagna. La caption che accompagna il post è und’amore in tre: “Ti amo”, scritto in francese, italiano e giapponese. “The prettiest girl in the world”, ovvero “la ragazza più bella del mondo” è il commento dialle foto della fidanzata, conosciuta, come da lei stessa raccontato a Cosmopolitan, al VMAs (gli MTV Video Music Awads, ndr) nel 2022.