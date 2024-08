Juventus Sancho si avvicina | ecco la formula con il Manchester United|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-28 16:25:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Laè vicina a mettere a segno un altro colpo di mercato: il ds Cristiano Giuntoli è a un passo dall’accordo con ilUnited per un prestito con obbligo di riscatto per Jadon, attaccante inglese classe 2000. LA MATTINATA – Mentre Teun Koopmeiners arrivata a Torino, lalavorava sotto traccia ad un altro colpo. Altra giornata importante in casa bianconera, a due giorni dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato. L’olandese sta svolgendo le visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Il CFO Giuntoli continua a tessere la tela per piazzare un altro colpo prima del gong: nel mirino c’è Jadon, in uscita dalUnited.