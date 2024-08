Incidente auto moto | sono in fin di vita ora è caccia al pirata

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un gravesi è verificato alle prime ore del mattino di oggi nel napoletano. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campaniaintervenuti all'incrocio tra via Leopardi e via Di Giacomo per la segnalazione di unstradale. Due giovani di 20 e 18 anni, che viaggiavano in sella ad uno scooter, si sarebbero scontrati con un'che, dopo l'impatto, si sarebbe data alla fuga. in fin diDue giovani, di 20 e 18 anni, entrambi residenti a Melito,stati ricoverati all'alba in ospedale in condizioni critiche e in pericolo di: lo scooter su cui viaggiavano è stato travolto da un'che è scappata senza prestare soccorso.