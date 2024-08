Il ’salotto urbano’ di Osteria è stato solo uno spot elettorale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Il ‘salottodiGrande si è seccato prim’ancora di vedere la luce". Attacca Lorenzo Brogi, consigliere di Fratelli d’Italia, e lo fa attraverso un’interpellanza che ha come oggetto proprio la riqualificazione del verde nel parcheggio delle Poste della frazione. Brogi esordisce affermando che due mesi fa, il 7 giugno, "nell’ area antistante le Poste diGrande, sul lato nord della via Emilia, il Comune ha dato il via alla piantumazione del verde ornamentale. Una scelta già di per se sbagliata – commenta Brogi forte delle sue competenze da perito agrario -, perché piantare alberature in piena ripresa vegetativa, peraltro su terreni argillosi e in un periodo dell’anno con temperature che superano quotidianamente i 30 gradi, significa piantarli in condizioni di assoluta criticità dell’apparato radicale".