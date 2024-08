Il nuovo tronista di Uomini e Donne è un volto noto del programma

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Oggi è stata registrata la prima puntata died è anche stato presentato il. Lui è undelmariano, si chiama Michele Longobardi ed è un ex corteggiatore di Manuela Carriero (che poi ha lasciato il trono). Ilsi è presentato ed ha raccontato della separazione dei genitori: “Ciao sono Michele, ho 28 anni e vengo da Castellammare di Stabbia. Vivo con mio padre e lavoro nella pubblica amministrazione. I miei si sono separati quando avevo sette anni e non ricordo molto, ma è stato un periodo tristissimo. La mia adolescenza poi è stata felice, ero uno scapocchione ed ero sempre in giro con gli amici a ridere e scherzare. A dire la verità sono ancora uno scapocchione. Che donna cerco? Non ho un prototipo. Cerco una persona che non mi faccia essere troppo logico nelle valutazioni.