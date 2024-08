Frana a San Felice | si contano due dispersi; i VVFF lavorano incessantemente per liberare le strade dal fango

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuanto accaduto ieri a Sana Cancello ha messo in apprensione un’intera comunità. Lache ha travolto ledella cittadina casertana stanno mettendo a dura prova i Vigili del Fuoco che, da ieri sera e per tutta la notte, stanno cercando dilecon escavatori ed altri mezzi. “Sono disperato, li ho cercati per tutta la notte” Sialmeno tre. Giuseppe Guadagnino, 42 anni, da ieri sera non si hanno più sue notizie. Così come sua madre Agnese, 74enne. Il fiume dili ha travolti, e ci sono ricerche per ritrovarli. “Stamattina lo aspettavo perché dovevamo fare un lavoro – dice affranto Alessandro, suo collega ed amico – avevamo appuntamento alle 6.30. Un ragazzo serio, molto attaccato alla madre; anche ieri se l’era portata nel terreno a raccogliere le nocciole.