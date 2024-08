Era al matrimonio del nipote Luisella morta a 53 anni | la festa le risate poi la tragedia di fronte a tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una tragica notizia ha colpito la comunità di Favria e l’intero Canavese:Rocca, un’infermiera di 53, è deceduta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale durante un. L’incidente è avvenuto sabato 24 agosto 2024, a Cocconato d’Asti, mentre gli invitati si spostavano da un ristorante a una località vicina per continuare i festeggiamenti.Rocca, zia dello sposo, si trovava su un rimorchio trainato da un trattore Fiat, insieme ad altri invitati, quando il mezzo si è ribaltato lungo la strada di San Sebastiano. >> Madre trova il cadavere della figlia in casa: la scoperta choc dei carabinieri sul corpo Il rimorchio è finito in un fossato, schiacciando alcuni passeggeri, tra cui la Rocca. Gli altri presenti sul rimorchio hanno riportato solo lievi contusioni, ma perle conseguenze sono state devastanti.