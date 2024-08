Degrado Roma clochard ubriachi e oscenità a Piazza dei Navigatori | residenti tornano a manifestare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 agosto 2024)dinuovamente in protesta per la sicurezza adei: l’area di Tor Marancia in balia deie leDall’inizio di agosto 2024, la situazione nel quartiere di Tor Marancia, a, non è migliorata. Con una lettera al Presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri, il Comitato di Quartiere locale ha programmato un nuovo sit-in per ildidei. Nonostante la promessa di un tavolo per la sicurezza in quest’area urbana, ipercepiscono ancora un forte abbandono istituzionale e una zona, peraltro dove vivono tanti cittadini e famiglie, molto pericolosa a tutte le ore del giorno.pericolosa: la situazione non migliora adeiA organizzare nuovamente la protesta cittadina sudeiè il signor Franco Baroni, presidente del Comitato di Quartiere Ardeatino – Tor Marancia.