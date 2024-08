Da Praga fino alla Mongolia | 16mila chilometri di beneficenza con un Maggiolino

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’incredibile e avventuroso viaggio di quattro amici e il“Giulio” che sono stati loro i protagonisti del Mongol Rally, attraversando deserti, catene montuose e 15 stati con l’obiettivo benefico Il Mongol Rally è un rally internazionale non competitivo a scopo di, gestito dsocietà The Adventurists di Bristol che si svolge dal 2004. Il punto di partenza storico è il Circuito di Goodwood nel West Sussex in Gran Bretagna, ma la partenza europea avviene acon arrivo previsto in, ma l’importante non è vincere ma arrivare per portare il proprio “messaggio” di. Una gara mitica – Cityrumors.it – Quattro ragazzi italiani sono partiti dacon unVolkswagen del 1982 per partecipare a questa strana corsa, una delle avventure automobilistiche più impegnative al mondo.