Da Comau a Ilva rischi e benefici degli investimenti stranieri in Italia secondo Zecchini

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il caso della vendita die quello a monte della strategia di Stellantis impongono un ripensamento sul ruolo del capitale straniero nel mondo delle impresene. Stellantis ha ceduto il controllo di, gioiello dell’automazione e della roboticane, a un fondo di private equity americano (One Equity Partners), parte di una categoria di investitori che mirano ad estrarre il massimo di valore dall’impresa per poi rivenderla. La loro caratteristica è di accompagnare da vicino il management per allineare la gestione ai loro obiettivi di redditività e di incremento di valore. In un settore in cui la concorrenza è molto elevata e si basa su ricerca ed innovazione a getto continuo, questo passaggio di mani avrebbe senso per il Paese se preludesse a nuove ingenti iniezioni di capitale per finanziare l’avanzamento tecnologico e la capacità di competere con i giganti mondiali.