Conference League – Fiorentina favorita contro la Puskas Akademia nonostante il pareggio dell' andata | passaggio turno a 125 su Sisal it

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) - Roma, 28 agosto 2024 – Il rocambolesco 3-3a gara dila, è alle spalle e lavola in Ungheria per centrare la qualificazione al tabellone principale di. I viola, secondo gli esperti, partono favoriti a 1,50il 5,25 dei padroni di casa mentre si scende a 4,25 per il. L'ipotesi supplementari è in quota a 4,10 mentre una soluzione ai calci di rigore è data a 8,75., due volte finalista nelle ultime due edizionia competizione, avanti anche per il, in quota a 1,25 rispetto al 3,60. Al pari del Franchi ci si attende una gara divertente e ricca di marcature tanto che la Combo Goal + Over 2,5, a 2,05, è nelle corde del match. I toscani devono sfatare un tabù: nelle gare ufficiali disputate, laè sempresotto nel punteggio.