Chi vince gli US Open? Monaco | Zverev e Alcaraz hanno speso tanto Djokovic ha un buon tabellone Sinner non al 100%

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Altro appuntamento con TennisMania, il magazine di OA Sport Tv con cui in queste due settimane verrà sviscerato l’intero torneo dell’US. A fare compagnia a Dario Puppo c’è Guidodi Eurosport. Si comincia con una breve analisi del successo di Janniksu Mackenzie McDonald, arrivato dopo un primo set da incubo: “McDonald, al di là della sua classifica, è un giocatore capace dell’exploit. Se ricordate il match con Nadal degli Australian, l’americano lo prese a pallate per due set. E poi Jannik ci ha sempre perso un set, a tratti ha un tennis molto esplosivo, un po’ un Nishikori mancato. Quel giocare vicino, la fisicità, me lo ricorda. E poi la palla viaggia. Quandodetto adi alzare un po’ le traiettorie la partita è cambiata, anche perché McDonald al momento non può mantenere questo ritmo per più di un’ora.