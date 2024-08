Brunello Cucinelli chiude il semestre con 661 milioni di utile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La casa di modailcon ricavi in crescita del 14,1% a 620,7di euro, unoperativo in crescita del 19,3% a 104,6e unnetto di 66,1(pressochè stabile ma in crescita del 31,1% se sterilizzato dagli effetti della plusvalenza straordinaria avuta l'anno scorso con la vendita della quota di minoranza in Lanificio Cariaggi a Chanel). "Ottime le vendite, positivi ed equilibrati i profitti, brillante la salute del brand e molto positivi i commenti sulla nostra offerta di prodotto. Abbiamo chiuso benissimo le vendite estive 2024 e abbiamo iniziato molto molto bene quelle invernali. Tutto questo ci porta a confermare l'attesa di una crescita dei ricavi per l'intero anno 2024 intorno al +10% con sani e sostenibili profitti" commenta il presidente