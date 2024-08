Aumentano gli stipendi di Roma Capitale | per i dipendenti fino a 1 600 euro in più ogni anno Tutte le somme e i criteri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Buona notizia per idi: a seguito di un accordo siglato dale organizzazioni sindacali,le buste paga. Il sito istituzionale fa sapere che “l’intesa fissa iselettivi per la valutazione dell'esperienza professionale, della performance individuale e dei titoli di studio deiche nei prossimi mesi potrpartecipare al bando dedicato”. A coloro che risultervincitori, verrriconosciuti aumenti annuali pari a 650per gli operatori (operai, giardinieri, autisti, custodi), 750per gli istruttori, 1100per il personale educativo e scolastico, 1.000per gli agenti della Polizia locale con funzioni di coordinamento e 1.600per i funzionari. Le cifre sono annuali, non mensili.