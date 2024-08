Arriverà in tv il 20 settembre il nuovo fashion-drama con Lambert Wilson e Carole Bouquet acerrimi rivali nello spietato e magnifico mondo della moda francese

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Protagonisti, affiancati da Amira Casar e Zita Hanrot, la nuova serie tv“La Maison” segue le sorti di una casa diparigina alle prese con un futuro tormentato, tra cambi di direzione e di proprietà. Leggi anche › Stilisti al cinema e in tv: è maratona di biopic La serie, composta da 10 episodidurata di un’ora, debutterà giusto in tempo per le sfilate il 20su Apple TV+ con i primi due episodi seguiti da un episodio settimanale, fino al 15 novembre.