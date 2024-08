Amiloidosi sintomi e diagnosi della malattia di Oliviero Toscani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)ha dichiarato di essere affetto da unarara e per la quale non esiste ancora una cura, ovvero l’. Di cosa si tratta? In sostanza questa è una patologia che vede aggregati di proteine anomali depositarsi in diversi tessuti del corpo, andando quindi a danneggiare l’organo che colpiscono. Gli aggregati anomali di proteine possono quindi arrivare anche a bloccare gli organi che vengono presi di mira. Esistono diverse forme di, due sono però le più comuni: quella legata a infiammazione cronica e quella nella quale si riscontrano depositi che derivano da frammenti delle immunoglobuline. In tutti i casi, lapuò essere difficile e la patologia può rimanere “sottotraccia” per diverso tempo.