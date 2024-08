America' s Cup 2024 Louis Vuitton al via | programma e regate ecco chi sfiderà Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto– Comincia ufficialmente la sfida alla. Dopo l’ultima delle trePreliminary conclusasi con la vittoria di New Zealand domenica 25 agosto, da domani 29 agosto si tornerà in acqua a Barcellona per i primi match race dellaCup, il trofeo che deciderà l’avversaria del Defender, i neozelandesi appunto. I detentori della Vecchia Brocca parteciperanno per la prima volta al Round Robin dei Challenger, senza tuttavia che i punti eventualmente conquistati contro i Kiwi vengano conteggiati nella classifica finale. A sfidarsi in acqua ci saranno Alinghi, Orient Express, Ineos Britannia,n Magic e soprattutto, che con la sua Silver Bullet ha lanciato l’ennesima sfida per la conquista del più antico trofeo velico della storia, a 25 anni dalla prima avventura in Coppaper l’imbarcazione italiana.