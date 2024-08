Alvaro Morata è triste apatico e arrabbiato dopo la fine della storia con Alice Campello | la madre vola da lui a Milano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sta tenendo banco nelle ultime settimane lad’amore trale notizie che si sono susseguite ultimamente, ci ha pensato il settimanale Chi a lanciare le ultime indiscrezioni che riguardano, appunto, la separazione del calciatore spagnolo eshowgirl. Nello specifico, il magazine ha avvistato l’attaccante, in compagnia del suo autista e di un amico in un albergo di– dove ha iniziato a giocare da poco – con uno sguardo cupo, una faccia pensierosa e senza fede al dito: Sguardo cupo, atteggiamento sommesso e faccia pensierosa. Senza fede al dito, con le ciabatte dell’hotel 5 stelle in cui alloggia in zona San Siro. Nessun ripensamento sullad’amore con ladei suoi quattro figli.