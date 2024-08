23enne precipita per 80 metri in montagna | voleva farsi un selfie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Natalie Stichova, una ginnasta ceca di 23 anni, ha perso la vita dopo una tragica caduta dal Monte Tegelberg, in Germania, nei pressi del famoso castello di Neuschwanstein. La giovane si trovava lì per ammirare il paesaggio e scattare alcune foto ricordo, ma un momento che doveva essere di gioia e spensieratezza si è trasformato in tragedia. La dinamica dell’incidente Secondo quanto riportato, Natalie si era messa in posa per scattare uncon lo sfondo del castello, celebre per aver ispirato la fiaba de “La Bella Addormentata” di Walt Disney. Tuttavia, si è avvicinata troppo al bordo dellae, in un attimo, ha perso l’equilibrio,ndo per oltre 80. Con lei erano presenti il fidanzato e un’amica, che hanno assistito impotenti alla scena e allertato immediatamente i soccorsi.