Venditti e gli insulti a ragazza disabile deputata chiede Daspo per cantante

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – Uncon ‘divieto di concerti’ per Antonelloe glifatti. Lo suggerisce Alessia Ambrosi,di Fratelli d’Italia, dopo la bufera che ha investito il cantautore. “Di fronte al video con la registrazione di quanto avvenuto al concerto di Barletta di Antonello– già alfiere in passato dei cosiddetti ‘cantautori di sinistra’ che volevano insegnarci come stare al mondo – sono rimasta dapprima incredula, poi nauseata e offesa come essere umano. Trovo assolutamente rivoltanti sia le parole, sia gli atteggiamenti sia le tardive rovinose scuse di, scuse non a caso intrise di protagonismo e vittimismo che hanno ulteriormente peggiorato un quadro già impresentabile e odioso”, dice Ambrosi.