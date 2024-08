Vendemmia | è record di anticipo Uve in cantina già alla fine di luglio Ma la qualità dei vini sarà eccellente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) La vendemmmia di ottobre di quando eravamo bambini è diventata ladi, primi di agosto. Si va per vigne tra i serpenti, ma sui tralci in compenso ci sono acini che promettono una grande annata in termini di. A Candelara,tenuta Barbarossa, laè indi quindici o venti giorni: "Le uve sono eccellenti – dice Daniele Tontini – sane e di. Lo dimostra lo Chardonnay che abbiamo raccolto già da 15 giorni, ma anche i nostri Verdicchio e Sangiovese promettono elevata". A Borgo Santa Maria Alberto Taddei dell’azienda Selvagrossa ha iniziato la raccolta "tra i dieci e i venti giorni in, con il ciliegiolo. Purtroppo le recenti piogge hanno ristorato poco i nostri cabernet franc e merlot. Il bianco solitamente lo raccogliamo a San Terenzio e invece anticipiamoprima di settembre. Ma le uve sono sane".