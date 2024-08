US Open 2024 Elisabetta Cocciaretto lascia 3 game a Kateryna Baindl ed approda al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024)rapidamente aldegli USdi tennis: l’azzurra all’esordio liquida infatti con un netto 6-3 6-0 l’ucrainain appena 67 minuti di gioco. Il prossimo ostacolo per l’italiana sarà rappresentato dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova, accreditata della testa di serie numero 25. Nel primo settiene in maniera agevole i primi due turni in battuta e poi nel quartoopera il break a quindici che indirizza la frazione: l’azzurra, infatti, conferma lo strappo e poi toglie nuovamente la battuta all’avversaria, andando così a servire per la partita sul 5-1., però, sciupa due set point, ed alla seconda occasione l’ucraina recupera uno dei due break di ritardo.