Traffico Roma del 27-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Luceverdetrovati all’ascolto circolazione nella norma lungo il raccordo anulare così come sulle consolari in entrata e di uscita dalla capitale la polizia locale Ci segnala code per incidente in via Gregorio VII nei pressi di via Cardinale cassetta stessa situazione lungo Circonvallazione Aurelia rallentamenti per incidente in prossimità di piazza di Villa Carpegna altro incidente segnalato su via della Piana con coda all’altezza di via Cutigliano terminati i lavori in via Quirino Majorana la strada torna percorribile tra Circonvallazione Gianicolense via del fornetto chiusa fino al 2 settembre lo ricordiamo lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni è aperta invece la carreggiata in direzione Stadio Olimpico in viale Giotto per riprese cinematografiche chiusa alil tratto tra Piazzale Ostiense via Leon Battista Alberti ...