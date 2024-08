Sinner-McDonald oggi US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Esordio in arrivo per Jannikagli US. Il numero 1 del mondo, che affronta per la sesta volta in carriera lo Slam della Grande Mela, finalmente torna a far parlare di sé per quello che accade in campo. Dall’altra parte della rete c’è Mackenzie, padrone di casa che già tre volte ha affrontato e battuto. Dopo una settimana in cui il nome del classe 2001 di Sesto Pusteria è stato protagonista delle cronache non per il lato tennistico, ma la vicenda della positività con assoluzione di cui tanto s’è detto, e spesso a sproposito. Ora c’è il vero ritorno sul campo dell’uomo che ha perso solo 5 partite nel, e contro un giocatore che è stato dall’altra parte della rete in uno dei momenti storici di, infatti, ne fu avversario a Washington, in finale, nel 2021, quando Jannik vinse il primo 500 in carriera.