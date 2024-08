Sassuolo l’urlo di esultanza strozzato in gola | il Bari riesce a pareggiare nel recupero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – All’ultimo respiro, quando ilpensava ormai di averla scampata nonostante quasi un’ora disputata in inferiorità numerica, ilha ripreso una partita che sembrava stregata, pareggiando con la rete di Lasagna al terzo di 6 minuti die strozzando inai neroverdiper una vittoria cullata a lungo, ma rimasta nel mondo delle idee. La sfida del San Nicola la stavano decidendo un gol Christian Thorstvedt e lo spirito di sacrificio di unche ha dato fondo a tutte le riserve di energia per non patire troppo l’uomo in meno, e l’alchimia stava riuscendo, ma unin crisi, con la forza della disperazione, il pareggio l’ha voluto e trovato in extremis e così, per la seconda trasferta consecutiva – sebbene in maniera diversa – i neroverdi, invece di tre punti possibili, ne hanno portato a casa uno solo.