Sant’Alessandro Beschi | La giustizia come coraggioso esercizio di difesa dei più deboli

(Di martedì 27 agosto 2024) Bergamo. “La virtù dellanon può essere separata dalle altre virtù cardinali. Quando avviene essa si riduce a riflessione astratta sulla correttezza delle procedure formali e dunque perde le caratteristiche della virtù. E’ il rischio di una legalità svuotata di fondamenti valoriali condivisi o riempita di connotati disumani”.al centro della riflessione collettiva nella festa patronale della città di Bergamo. Unche,accade ogni anno, spinge al pensiero e smuove anche le coscienze. A farlo, o meglio, a indurlo, ci ha pensato il vescovo Francescoche, in occasione della celebrazione in Cattedrale, di fronte alla sindaca Elena Carnevali, a una parte della sua Giunta, e a molte autorità religiose, civili e militari, ha spinto il pensiero un po’ più in là.