Promozione | tutte e quattro hanno colto successi tonificanti in coppa Comacchiese Centese Mesola e Consandolo Il debutto stagionale al momento giusto

(Di martedì 27 agosto 2024) D’accordo, lanon scalda i cuori, ma è il primo obiettivo ufficiale e nessuno ci sta a perdere. Soprattutto nelle stracittadine, come quella andata in scena a Cento, con i padroni di casa chevinto madovuto sudare le classiche sette camicie per aver ragione dei "cugini". "Abbiamo sofferto alcune caratteristiche del Casumaro – sostiene Ciro Di Ruocco, allenatore biancoceleste – La vittoria (2-1) è meritata più per le occasioni costruite che per il gioco espresso. Mi piace valorizzare la prestazione dei tanti nuovi acquisti, tutti si sono amalgamati con il gruppo storico. Abbiamo vinto in rimonta, dando prova di carattere. Abbiamo imboccato la strada giusta, sebbene ci sia ancora molto da lavorare". Domenica il tecnico dellaavrà la controprova, ricevendo a Cento proprio il Casumaro nella prima di campionato.