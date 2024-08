Paralimpiadi 2024 l’Italia dell’Atletica dal 30 agosto in gara | gli orari degli Azzurri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024) Parigi, 27– Prendono il via domani ledi Parigi. La Nazionale di Atletica punta alle medaglie con in testa Ambra Sabatini, già oro storico a Tokyo 2020, nei 100 metri. E l'Azzurra, che sarà la Portabandiera insieme al campione di paraciclismo Luca Mazzone, sogna di scrivere la storia. E l'avventura della Nazionale di Atletica è partita già ieri. Sono 15 gliprotagonisti, insieme allo staff, che arriveranno a Parigi a gruppi. La cerimonia d'apertura si svolgerà domani sera 28dalle 20. Le gare prenderanno il via il 30fino al 7 settembre, per l'atletica. Il programma